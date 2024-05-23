"الإصلاح والنهضة" يرفض جملة وتفصيلا ما نشرته شبكة "CNN" الأمريكية عن مصر

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن رفضه الكامل جملة وتفصيلًا لما نشرته شبكة CNN الأمريكية بشأن تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، واصفًا ما تم إيراده في تقرير الوكالة الإعلامية الأمريكية بأنه "حلقة جديدة في مسلسل الأكاذيب" التي تستهدف كافة أشكال التهدئة في الإقليم.

وأضاف "عبد العزيز" بأن توالي مثل هذه الاتهامات لأطراف متعددة في الإقليم تعمل جاهدة على وقف التصعيد والجموح الإسرائيلي في المنطقة ليس له تفسير إلا أنه سعي حثيث ممن أسماهم بـ "وكلاء الحرب" من دول وتنظيميات إقليمية تعمل على زيادة التصعيد وجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية.

الاستهداف الصريح لمصر سببه موقفها التاريخي والمشرف لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنه لم يعد مفاجئًا خروج مثل تلك الأكاذيب واستهدافها الصريح لمصر في أعقاب الموقف التاريخي "المشرف" الذي تقوده مصر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة أرضه ووقف العدوان ضده ورفض كافة أشكال التهجير وتذويب القضية الفلسطينية مؤكدًا بأن "الصراع بات مكشوفًا" واتضحت نوايا كافة الأطراف، وبات واضحًا للجميع من يقف بحق في صف "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" ومن يتاجر بها ومن يقف ضدها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن كل من ينساق خلف هذه الأكاذيب من بعض القوى السياسية داخل مصر ومن بعض التنظيمات التي تصف نفسها بالمعارضة من خارج مصر عليه أن يراجع نفسه، لأن انحيازه وتصديقه وترويجه لتلك الأكاذيب يجعله في "خندق الخيانة" ليس فقط للأمن القومي المصري ولكن للأمن القومي العربي وللقضية الفلسطينية نفسها.