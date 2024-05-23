الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الريادة عن أكاذيب "CNN": مصر وسيط نزيه والرد المصرى حاسم

رئيس حزب الريادة
رئيس حزب الريادة كمال حسنين

علّق رئيس حزب الريادة، كمال حسنين، على مزاعم موقع “CNN” الأمريكي بخصوص مصر ومفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

وقال "حسنين" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "موضوع الأكاذيب المنتشرة ليس أمرًا جديدًا، بعد احتلال إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني نشرت صحف إسرائيلية أكاذيب وقالت إن مصر أغلقت المعبر من الجانب المصري بالأسمنت، وهو ما نفاه صحفيون أجانب كانوا موجودين في المعبر".

وأضاف أن رد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان كان ردًا حاسمًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية طوال تاريخها وسيط نزيه ولا تنحاز لطرف على حساب الآخر.

وتابع: "أول اتصال بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم كان مع الرئيس السيسي لكي يشكره على نجاح مصر في التهدئة".

CNN تقرير CNN مصر إسرائيل معبر رفح اكسترا نيوز

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