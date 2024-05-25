"مصر أكتوبر": مجال الزراعة شهد نهضة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن مجال الزراعة شهد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، نهضة كبيرة ضمن خطة شاملة للتنمية الزراعية، هدفت لتوسعة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وحدت من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، مثمنة دعوة الرئيس للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية لما لهم من خبرة وقدرة على إدارة مثل هذه المشروعات.

وأوضحت مديح في تصريحات لها، أن العشر سنوات الماضية أُطلقت العديد من المبادرات التي دعمت القطاع الزراعي كإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى لتوسيع الرقعة الزراعية، كمشروع تطوير سيناء وتنمية الصحراء الغربية وغيرها، وتنفيذ برامج لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتطوير أساليب الري الحديثة، مما أدى لزيادة الإنتاج الزراعي بنسب كبيرة، فضلا عن دعم صغار المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل بأسعار ميسرة، والتوسع في تطبيق نظم الزراعة التعاقدية.

وأشارت إلى أن إنجازات الرئيس السيسي في التنمية الزراعية تضمنت إنشاء العديد من المجمعات الصناعية الزراعية لتعزيز التصنيع الزراعي والقيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن تحسين البنية التحتية الزراعية من طرق ومرافق ري وتخزين وتسويق المنتجات، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

حزب "المصريين" عن افتتاح مشروعات جنوب الوادي: الرئيس حريص على تحقيق الأمن الغذائي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية المهمة بجنوب الوادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، مؤكدا أن هذه المشروعات تحقق بدورها التنمية المستدامة وترفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية، موضحا أن مشروع توشكى بجنوب الوادي يعد أحد المشروعات المهمة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيدا بنجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء هذا المشروع القومي وحل جميع المشكلات والتغلب على المعوقات التي كانت تواجهه، ليصبح أحد أهم المشروعات التنموية القومية في مصر الآن، ويمثل أحد محاور مستقبل مصر الزراعي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذا المشروع يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية والقيادة السياسية، وأن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وتساعد على تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أنها تساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية، مؤكدا أن الأراضي المستصلحة في مشروع توشكى تم تخصيصها لزراعة محاصيل استراتيجية أبرزها القمح، مما سيساعد على سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بالإضافة إلى استغلال المميزات النسبية لعامل الطقس الذي يساعد على النضوج المبكر لبعض المحاصيل، وبالتالي تمثل ميزة تصديرية تنافسية.