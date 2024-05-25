برلمانية: اتصال بايدن بالرئيس السيسى يعكس دور مصر المحورى لحل القضية الفلسطينية

أكدت النائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، أن اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس دور مصر المهم والمحوري في حل القضية الفلسطينية ، وأنها دائمًا موجودة على طاولة أي مفاوضات لحل القضية.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها، إن الاتصال تناول الجهود المصرية والوساطة من أجل وقف النار في غزة.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأشارت "جابر" إلى أن موقف مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينين حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هو جريمة ضد الإنسانية، وأن الاتصال يُعزز الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين.

وأكدت عضو مجلس النواب أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري باستمرار لإيصال المساعدات الإنسانية، وأن الجانب الإسرائيلي هو من يُعرقل دخول المساعدات من جانبه، مشيرة إلى أن مصر حريصة على تقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها.