برلمانى: القيادة السياسية أعادت الحياة لمشروع توشكى بعد سنوات من اليأس

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات التنموية بجنوب الوادى، ومنها إعادة الحياة لـمشروع توشكي بمثابة عودة الأمل لذلك المشروع القومي بعد عقود من اليأس.

وأشار "البرعي"، في تصريحات اليوم، إلى أن مشروع توشكى سيساعد على توفير مخزون استراتيجي من السلع، حيث يركز على زراعة عدد من المحاصيل الهامة، ويأتي على رأسها القمح والذرة والشعير، بالإضافة لبعض المحاصيل الاقتصادية مثل الفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

قطاع الزراعة فى مصر شهد اهتمامًا غير مسبوق من الرئيس السيسى

ولفت إلى أن قطاع الزراعة في مصر شهد اهتماما غير مسبوق من الرئيس السيسي؛ حيث نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹٫۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰.



ونوه بأن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتمام كبير بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

ويعد مشروع استصلاح توشكى أحد أهم المشروعات القومية في هذا المجال، حيث يوفر نموذجًا رائدًا لتنمية الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى واحات خضراء منتجة.

ووصلت المساحات المزروعة في توشكى إلى 400 ألف فدان، بما في ذلك مشروعات الشركات الاستثمارية الأخرى في المنطقة.

وتشمل المحاصيل المزروعة القمح والذرة والفول السوداني والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والفواكه.

تم إنشاء العديد من الصناعات الزراعية، لتوفير فرص عمل إضافية وتقليل الفاقد من الإنتاج، مثل مصانع السكر ومصانع التمور وحليج الأقطان ومصانع الأعشاب الطبية والعطرية.

كما تم إنشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الري والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى محطات رفع المياه ومحطات معالجة المياه.