حزب "الجيل": قرارات "العدل الدولية" تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الصهيوني، تتويج لمجهودات الدبلوماسية المصرية ورؤية مصر البصيرة في ضرورة وقف الحرب في غزة لمنع توسع الصراع في المنطقة، ما يؤثر على مصالح الشعوب.

وأوضح" هجرس" في تصريحات له، أن دعم مصر جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية، شكَّل عنصر ضغط مهما على المجتمع الدولي لإدانة الاحتلال، مشيرًا إلى أن قرار العدل الدولية تأتي أهميته في تكثيف الضغط على تل أبيب للتراجع عن غزو المدينة الفلسطينية رفح، خاصة أنه يأتي على إثر الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل 3 دول أوروبية، وبالإضافة إلى ذلك، جاء القرار في الوقت الذي طلب فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيره بيني جانتس، ما خلّف إسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن قرارات المحكمة تحمل وزنًا دوليًا كبيرًا، باعتبارها ملزمة لإسرائيل، التي هي طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ما يشكل ضغطًا عليها ويلزمها بتنفيذ هذه القرارات، موضحًا أن القرار قد يؤدي إلى تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، خاصة بعد إعلان المحكمة سابقًا أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة أو توفر الغطاء السياسي لجرائمها يمكن اعتبارها متورطة أيضًا في هذه الجرائم، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإعلان عن أنها لن تستمر في تزويد إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة إذا شن جيش الاحتلال هجومًا عسكريًا على مدينة رفح الفلسطينية.