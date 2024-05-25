السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع توشكى الخير.. الأمل الذى أحياه الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا بعنوان "مشروع توشكى الخير.. الأمل الذي أحياه الرئيس السيسي".

وقال التقرير جهود كبيرة بذلتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، فعملت بالتوازي وبخطى واثقة على إنجاز العديد من المشروعات القومية الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية ومن بين المشروعات التي تنفذها الدولة.

وأضاف مشروع توشكي الخير الذي أحياه الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددًا والذي يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، يعد شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة كما يُعد مشروع توشكى الخير واحدًا من أهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير المنتجات الزراعية المختلفة للدولة خاصةً السلع الاستراتيجية.

وأهمها القمح من خلال استصلاح واستزراع حوالي 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى في إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة في مصر. 

ومشروع توشكى الخير لم يكن الوحيد، بل أطلقت الدولة عددًا من المشروعات القومية الزراعية لتأمين غذاء المصريين، ومن بينها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من المنطقة الصناعية به وبدء موسم الحصاد 2024 بالإضافة لمشروعات الدلتا الجديدة وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، فضلًا عن مشروعات أخرى بمحافظات الصعيد والوادي الجديد وفي ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي عصفت بمعظم الدول بالإضافة إلى زيادة السكانية المتنامية.

واستطاعت الدولة تحقيق اكتفاء ذاتي من محاصيل مثل الأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن وبيض المائدة والألبان، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير من الفاكهة والخضر. تلك المشروعات القومية العملاقة وضعت الدولة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث أضحى قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تشهد نموًا ملحوظًا بعدما استطاع بجدارة تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

الرئيس السيسي مشروع توشكى الخير اكسترا نيوز

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