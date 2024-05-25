السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب "المصريين" عن افتتاح مشروعات جنوب الوادي: الرئيس حريص على تحقيق الأمن الغذائي

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات التنموية المهمة بجنوب الوادي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، مؤكدا أن هذه المشروعات تحقق بدورها التنمية المستدامة وترفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

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وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية، موضحا أن مشروع توشكى بجنوب الوادي يعد أحد المشروعات المهمة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيدا بنجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء هذا المشروع القومي وحل جميع المشكلات والتغلب على المعوقات التي كانت تواجهه، ليصبح أحد أهم المشروعات التنموية القومية في مصر الآن، ويمثل أحد محاور مستقبل مصر الزراعي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذا المشروع يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية والقيادة السياسية، وأن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على جميع المستويات، وتساعد على تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أنها تساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية، مؤكدا أن الأراضي المستصلحة في مشروع توشكى تم تخصيصها لزراعة محاصيل استراتيجية أبرزها القمح، مما سيساعد على سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بالإضافة إلى استغلال المميزات النسبية لعامل الطقس الذي يساعد على النضوج المبكر لبعض المحاصيل، وبالتالي تمثل ميزة تصديرية تنافسية.

وأكد أن مشروع توشكى سيحقق تنمية شاملة ومتكاملة، موضحا أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيًا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا الرئيس السيسي لتوجيه اهتمام كبير بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

ونوه بأن مشروع استصلاح توشكى أحد أهم المشروعات القومية في هذا المجال، حيث يوفر نموذجًا رائدًا لتنمية الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى واحات خضراء منتجة، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر شهد اهتماما غير مسبوق من قبل الرئيس السيسي؛ حيث نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية، ما يؤكد التزام القيادة السياسية بتعزيز التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وثمن كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات التنموية الجديدة في جنوب الوادي عن جهود الدولة فى مجال الزراعة وكيفية تحقيق الاستفادة الكبرى من الإنتاجية، مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي يطمئن المصريين بشأن مستقبل مصر الزراعي وأن الدولة جادة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة يؤكد أن الرئيس السيسي يتبع فكرا جديدا في تنمية وإدارة المشروعات الزراعية لتحقيق أكبر استفادة للدولة المصرية والمواطن المصري وإشراك المستثمرين في تنمية المشروعات الزراعية.

المستشار حسين أبو العطا المصريين المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية تحالف الأحزاب المصرية الأحزاب المصرية جنوب الوادي الرئيس السيسي

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