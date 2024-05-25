السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترًا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترًا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه".

وأضاف، لدي فرصة أزود القمح بنسبة 20% ذرة، ولدي المقدرة لأفعل ذلك على أساس علمي، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يعي المواطن أن الدولة تحاول موازنة الطاقة الخاصة بها لصالح المواطن.

الفيديو كونفرانس شرق العوينات كيلومتر محمد جمال العوينات

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