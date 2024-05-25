الرئيس السيسى: الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية بتكلفة كبيرة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "ندعو كل المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، ودة في مشروعات بني سويف والمنيا، وكذلك في 450 ألف فدان في سيناء".

وتابع: "عايز أقول لكل الناس اللي بتسمعنا إن الدلتا اتبنت في 150 سنة، واحنا بنعمل كل حاجة في سنتين من كهرباء ومياه ومشروعات ري، ومشروعات متكاملة، والدولة من هنا نفذت مشروعات بنية تحتية أساسية بتكلفة كبيرة في وقت قصير".

وأكمل: "عايزين نزود كمية القمح بهذه التجربة بدون إضافة أراض جديدة أو عمالة جديدة، وبندعو كل المستثمرين لتطبيق هذه التجربة وتشتغ معانا في مشروعات الدولة".