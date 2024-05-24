وليد جاب الله لـ"الشاهد": الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح حول العالم

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يمر بدورات تصحيح كل فترة منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات وحتي الآن.

وأضاف “جاب الله” خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الحرب تخلق رواجًا اقتصاديًا لشركات السلاح في العالم

وتابع: “الحرب جزء من التصحيح، قد تكون الحرب تلقائية أو بسبب نزاع أو بدفع من كيانات، أو مقصودة أو بدفع أموال، لأن الحرب معناها تشغيل كبير لشركات السلاح والصناعات الدفاعية، كما أن الأوبئة تعني تصنيع لشركات الأدوية”.