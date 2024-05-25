السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: عايزين بأقل كمية من المياه نزرع أكبر كم من المحاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترًا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترًا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "كل الجهود السابقة لم تنجح في حل المشاكل بشكل حاسم في المزارع".

ووجه الرئيس حديثه للمستثمرين: "قد يكون من الممكن أن تعمل استثمارات كبيرة ولكن العائد ليس مجزي حاليًا ولكن مستقبله كبير، وعايزين بأقل كمية من المياه أطلع بأكبر عائد من المحاصيل".

وتابع: "25 إردب للفدان رقم كبير كتجربة، وبقول لكل المهتمين لو السائد من 18 لـ20 إردب بنفس كمية المياه وبنفس المساحة، وعندنا كل المشروعات في مستقبل مصر الزراعي لم نصل لـ25 إردب للفدان، قدرت تنجح في 2000 فدان، يعني مليون طن قمح". 

وأكمل: "التجربة أهنيك عليها وعايز أسمع المزارعين المصريين في الدلتا والصعيد لكي يصلوا لهذه الكمية ولكن باستخدام وسائل علمية وهي تكلفة زيادة".

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