السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية": نشكر القوات المسلحة على تذليل الصعاب لتوفير مستلزمات الإنتاج

الرئيس السيسي فى
الرئيس السيسي فى جانب من الحدث

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا.

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إن من أنجح الصناعات الزراعية في منطقة صناعة التجفيف والتجميد.

وأضاف أن مستلزمات مصانع الأعلاف تجود جميعها في المزارع المصرية بأجود الصناعات، ومن أجودها التي نجحت في توشكي زراعة الكتان ويقوم عليها أكثر من صناعة.

وعن مصنع الأخشاب أشار إلى أن مصنع الخشب مقام على مساحة 400 فدان ويقوم بطاقة إنتاجية 400 متر مكعب في اليوم، خشب ومن المخطط الافتتاح في أغسطس مادة لاصقة.

وأوضح أنه لا بد من إنشاء مصنع مادة لاصقة ترشيدًا للإنفاق وتوفير الفاتورة الاستيرادية، وجار الانتهاء من التنسيق مع الشريك الأجنبي، ليكون افتتاحه مع مصنع الخشب في أغسطس 2025.

وتابع: "نعي ونفهم تمام مهتنا وهي الاستصلاح والزراعة وندرك أهميته وقدسيتها أيضًا رجال الشركة مؤمنين تمامًا بدورها، وأتوجه بالشكر لرجال القوات المسلحة لتذليل الصعاب في سبيل توفير كل مستلزمات الإنتاج".

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