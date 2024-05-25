السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى: رغيف الخبز أبو "شلن" بيكلف الدولة جنيه وربع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر "الفيديو كونفرانس"، محور شرق العوينات، بطول 655 كيلومترا، وعرض ثلاث حارات مرورية، ليربط طريق توشكى شرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلومترا.

وعلق الرئيس السيسي على حديث محمد جمال، رئيس شركة مودرن فارمنج للاستصلاح الزراعي، قائلًا: "ممكن نوفر بديل للقمح من خلال خلط الذرة ونوفر 2 مليون طن قمح، أن بقولكوا عشان راجل صريح، هنعمل كدة عشان نوفر 2 مليون طن قمح ثمنهم 600 مليون دولار".

وأضاف: "التكلفة ستقلل 600 مليون دولار من القمح، الرغيف بيتكلف جنيه وربع دلوقتي، مش عيب ولا حرام إني أقول فيه مسئولين بتخاف تقول، لا أن بقول الرغيف أو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع".

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