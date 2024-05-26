إعلام المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات الوادى الجديد تعكس رؤيته الثاقبة لأهمية الإعلام التنموى

ثمنت ماجدة بدوي، أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في محافظة الوادي الجديد، خاصة اهتمام الرئيس بدور الإعلام التنموي وأهمية نقل الحقيقة بموضوعية وشفافية إلى الجمهور.

وقالت بدوي، في تصريحات صحفية لها، إن كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤيته الثاقبة لأهمية الإعلام التنموي في تحقيق التقدم والازدهار.

إنجازات ملموسة على أرض الواقع

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر أن توجيهاته بضرورة أن يتحدث المسئولون عن الواقع الحقيقي تعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات وتدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأشارت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مختلف المجالات، بفضل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي ورؤيته الاستراتيجية لتنمية كل جزء من مصر.

وتابعت ماجدة بدوي أن هذه المشروعات التنموية في الوادي الجديد هي دليل آخر على التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وطالبت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر جميع المسئولين بالخروج والحديث بشفافية وصراحة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

نهج إعلامي بنّاء

كما دعت ماجدة بدوي كل وسائل الإعلام إلى تبني نهج إعلامي بنّاء يسلط الضوء على الإنجازات والتحديات على حد سواء، ويسهم في رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في جهود التنمية.

وفي وقت سابق، أمس، قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة كُلفت بالإشراف ضمن أجهزة الدولة على مشروع استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي "توشكى الخير"، بتكلفة تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن.

ولفت إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها، وجرى استخدام ما لا يقل عن 8 آلاف طن مفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي.