"افتتاح عدد من المشروعات فى توشكى".. زكريا فؤاد يوضح جهود الدولة فى قطاع الزراعة

أوضح الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة، جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة، قائلًا: "شهدنا افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي في توشكا وشرق العوينات".

وأضاف الدكتور زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة “extra news”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة، كان الرئيس يفتتح مشروعات وحصاد القمح في مستقبل مصر في الوادي الجديد، لافتًا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار التنمية الزراعية.

وأوضح الدكتور زكريا فؤاد، أن التنمية الزراعية المستدامة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأعوام الماضية، تشهد على النظرة الثاقبة التي نتجه إليها من تحقيق الأمن الغذائي، ليس فقط لهذا الجيل وإنما للأجيال القادمة.