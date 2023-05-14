الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "يوم الحصاد فرحة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح في منطقة شرق العوينات، فيلمًا تسجيليًا عن إنتاجات الدولة من الزراعات المختلفة.

وجاء في الفيلم: "7000 آلاف سنة والحلم جوانا بيكبر والمصري على مر الزمان يوم الحصاد فرحة والخير يزيد ويفيد بنهضة زراعية".

وأضاف: "على طريق التنمية يستمر العمل ويتولد الأمل بتحقيق حلمنا الأخضر.. مجالاتنا الزراعية تستوعب 25% من إجمالي العمالة المصرية وتساهم في 15% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع: "حققت الصادرات الزراعية نقلة نوعية بإجمالي 6.5 مليون طن وتصدير 400 منتج زراعي لأكثر من 160 دولة".

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