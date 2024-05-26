فنانة أسوانية تحول جذوع الشجر لـ"لوحات مبهرة": طموحي إعداد "كوكب للفن" (صور)

منذ نعومة أظافرها لديها موهبة الرسم وفى سن صغير جدًا أتقنت شهد أحمد صالح تصميم الرسومات المتنوعة وكانت هواية مفضلة لها بشكل كبير ولا تستطيع الاستغناء عنها أبدًا، وبعد دراستها بكلية التربية النوعية وتخصصها ساعدها على تطوير أدائها ليتحول من مجرد هواية فقط لنماذج احترافية ومليئة بالإبداع.

بمجموعة من المعدات البسيطة، ومنضدة داخل غرفتها لتنفيذ كافة التصميمات عليها مع إضافتها لمستها الفنية لتحويل كل تصميم إلى تحفة فنية مبهرة، استطاعت الفتاة الأسوانية “شهد” تأسيس مشروع صغير للوحات المرسومة على جذوع الأشجار، والبورتريهات، والنحت على مختلف الخامات أيضًا لتصنع كوكبًا للفن.

بعد تقطيع جذوع الأشجار إلى مجموعة من القطع الدائرية، وصنفرتها بشكل جيد، تضع شهد لمستها الفنية لتحول القطعة الدائرية من الشجر منظر جمالي مميز يخطف الأنظار، لتختتم العمل الفنى بكتابة كلمات يجاور الرسم أبرزها "كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير".

حاورت "الدستور" شهد أحمد صالح، فنانة أسوانية حول مشروعها الصغير للرسم على جذوع الأشجار، وغيرها من الخامات:

تقول شهد أحمد صالح، إنها منذ طفولتها تعشق هواية الرسم وتحديدًا وهي فى مرحلة رياض الأطفال ومع كل عام كانت تكبره كان يتزايد عشقها لهذه الهواية وتعلقها بها بشكل كبير، وهذا كان سببًا رئيسيًا لدراستها فى كلية التربية النوعية قسم "التربية الفنية"، موضحة أن تحديدها لهذه الدراسة جاء بهدف التطوير من مهاراتها الفنية بشكل أكبر.

وأضافت لـ"الدستور"، أنها عندما درست بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية أتقنت كل ما يخص الفن وتحديدًا "الرسم الواقعى"، وأصبح لديها مهارة وتفوق وإبداع أكثر فى تصميم الأشكال الفنية بمختلف الخامات البيئية، وأن السبب وراء ذلك المشروعات التي كانت تنفذها لتقديمها فى الكلية والتي كانت تساهم فى استخراج كل طاقتها الفنية والإبداعية.

الرسم على جذوع الشجر

وحول الرسم على جذوع الأشجار، أوضحت أنها فى بداية الأمر كانت تحب رسم البورتريهات واللوحات الفنية المختلفة، ولكن عند رؤيتها لعدد من الفيديوهات الإبداعية للرسم على جذوع الشجر قررت تنفيذها والاحتراف فيها أيضًا حتى يصبح لها اسمًا بارزًا بين فنانين هذا المجال.

ولفتت لـ"الدستور"، إلى أن بداية عملها للرسم على جذوع الشجر كان لا بد أن تكتشف طرق العمل عليها والألوان التي لا بد أن تستخدمها حتى لا يمتصها خشب الشجر، حيث إن هناك عدة طرق تسبق الرسم حتى تصبح الرسومات احترافية.

وتابعت أنها تشترى جذع الشجر كامل ولكن مجهز قطع دائرية متساوية، وأن الخطوات التي تمر بها جذوع الشجر قبل الرسم عليها لا بد من صنفرتها بشكل جيد ووضع الدهانات "البويات" طبقة سميكة حتى لا تمتص الألوان، لافتة إلى أنها تستخدم الألوان الإكليرك نظرًا لأن طبيعتها تتحول بلاستيك وتجف بسرعة.

وأشارت إلى أن أول لوحة فنية نفذتها على جذع الشجر كانت مستوحاة من الطبيعة لأنها لديها شغف بالرسم الواقعى، وهي عبارة عن عصافير ويحيطها زراعات وتقف على جزء من دلو ومكتوب بجوارها عبارة، مضيفة أن رسم اللوحات الفنية فى المعتاد يستغرق يومين، أما الرسم على الخشب يتراوح أيام تنفيذه من 3 لـ4 أيام لأنه يستوجب الدقة الشديدة.

تأسيس ورشة مصغرة داخل المنزل

أما بخصوص مكان عملها، ذكرت أن لديها ورشة مصغرة وتعتمد فيها على مجموعة من المعدات البسيطة والتى تضعهم على منضدة حتى تتمكن من الإبداع فى اللوحات الفنية والرسم على جذوع الشجر، بجانب تفيذ العديد من الأشكال الفنية الأخرى بمختلف الخامات سواء الطين الخشب وغيرها.

وأضافت لـ"الدستور"، أن رسومات البورتريهات التى تنفذها منذ أن كانت فى الفرقة الثانية فى دراستها فى الكلية، حيث إن جميع أصدقائها كانوا يبدوا إعجابهم برسومتها وكانت تتلقى العديد من الأوردرات منهم، وبعدها قررت تأسيس مشروع صغير مباشرة حتى يصبح أساسيًا لنشر الفن، وكانت خطتها فى ذلك الوقت أن تكون معروفة فى هذا المجال وبارزة حتى بعد التخرج.

وكشفت أنها فى البداية كانت متخوفة ولديها حالة توتر شديدة من إنشاء صفحة لعرض كافة أعمالها الفنية، ولكن بعدها اتخذت القرار وتفاجئت أن هناك ردود أفعال رائعة لكل المتابعين، حتى أنها تلقت طلبات من خارج المحافظة لشراء جذوع الشجر، موضحة أن ذلك شجعها على الإبداع وعرض العديد من اللوحات الفنية على جذوع الشجر، والبورتريهات، وأشكال فنية متنوعة.

وأخيرًا قالت شهد، إن طموحها يكون لها مكان مخصص يكون بمثابة "كوكبًا للفن" لعرض جميع الرسومات على جذوع الشجر، بجانب الأشكال الفنية المعتمدة على الخامات الأخرى سواء النحت على الطين، والبورتريهات واللوحات الفنية المتعددة، ويكون معروفًا وبارزًا ويتوافد على شراء الهدايا منه الجميع سواء من أسوان أو المحافظات الأخرى نظرًا لتميزه.

IMG-20240526-WA0006

IMG-20240526-WA0007

IMG-20240526-WA0011

IMG-20240526-WA0012

IMG-20240526-WA0001

IMG-20240526-WA0002

IMG-20240526-WA0009

IMG-20240526-WA0010

IMG-20240526-WA0014

IMG-20240526-WA0015

IMG-20240526-WA0013

IMG-20240526-WA0016

IMG-20240526-WA0017

IMG-20240526-WA0022

IMG-20240526-WA0018

IMG-20240526-WA0019