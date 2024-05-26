الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال كبير من المواطنين على شواطئ بورسعيد مع بدء إجازات آخر العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشهد شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع بدء إجازات آخر العام وموسم الصيف، وايضا هروبا من حرارة الجو المرتفعة مما جعل العشرات يخرجون إلى الشواطئ للاستمتاع والأجواء الصيفية المنعشة.

إقبال المواطنين على شاطئ بورسعيد مع بدء إجازات آخر العام

وحرص الأطفال والكبار على النزول البحر في شواطئ بورسعيد والاستمتاع بالسباحة واللعب، وذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة عمت أرجاء الشاطئ، وظهرت على وجوه رواد الشاطئ الذي ظهر في حالة جاهزية تم التنسيق لها مسبقًا تمهيدا لاستقبال موسم الصيف 

 وأشاد عدد من زائري محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطئ بورسعيد والفنادق والقرى السياحية، مؤكدين أن بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا فى مجال الخدمات السياحية، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية.

وكانت محافظة بورسعيد قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بالأحياء، لتحقيق مظهر حضارى لائق، والتأكيد على ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيًا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.

 ونشرت  المحافظة، عددًا كبيرًا من المنقذين علي شاطئ المحافظة، وذلك لحماية أرواح الأهالي، وضمان تواجد الأهالي داخل الخط الأمن للسباحة في الشواطئ المختلفة. 

 

 

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استغلال شاطىء بورسعيد شاطى بورسعيد الصيف إجازات

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