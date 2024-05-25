السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هاني سلامة يهنئ النادي الأهلي بعد تتويجه بطلا لأفريقيا

هاني سلامة
هاني سلامة

هنأ النجم هاني سلامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

 

ونشر هاني، صورة له وهو مرتدي “تي شيرت” النادي الأهلي اثناء تواجده بستاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلا: “مبروك ألف مبروك بطل إفريقيا النادي الأهلي أداء مشرف وعظيم وهارد لاك الترجي التونسي.. مصر الاهلي بطل افريقيا”.

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

 

وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

 

 فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.

 

هاني سلامة النجم هاني سلامة النادي الأهلي الاهلى دورى ابطال افريقيا الترجي التونسي

مواد متعلقة

ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا يطربون الجمهور على المسرح الكبير (صور)

تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى عقب صلاة الجمعة

وفاة شقيق مدحت صالح ونقابة المهن الموسيقية تنعاه

لوك جديد للفنانة لقاء سويدان على بوستر "الوصفة السحرية"

11 فنانًا على البوستر الدعائى الرسمى لـ"الوصفة السحرية"

الجمعة.. "القومى للسينما" يقيم فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية

الجفاف يتسبب فى نقل شاروخان للمستشفى.. اعرف التفاصيل

أفلام عيد الأضحى 2024.. الرقص يسيطر على إعلان “اللعب مع العيال" (فيديو)

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بينى جانتس يدعو نتنياهو لمحاسبة نجله عقب نشره فيديو يدعو للتمرد العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى