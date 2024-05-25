هاني سلامة يهنئ النادي الأهلي بعد تتويجه بطلا لأفريقيا

هنأ النجم هاني سلامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

ونشر هاني، صورة له وهو مرتدي “تي شيرت” النادي الأهلي اثناء تواجده بستاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلا: “مبروك ألف مبروك بطل إفريقيا النادي الأهلي أداء مشرف وعظيم وهارد لاك الترجي التونسي.. مصر الاهلي بطل افريقيا”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.