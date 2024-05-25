السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على نغمات "أوه سطلانة".. أيتن عامر تحتفل بتتويج النادي الأهلي ببطولة إفريقيا (فيديو)

أيتن عامر
أيتن عامر

احتفلت الفنانة أيتن عامر بتتويج فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

 

ونشرت أيتن عامر مقطع فيديو لها وهي تحتفل بفوز النادي الأهلي على نغمات أغنية “أوه سطلانة” وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “انستجرام” وعلقت قائلة: “أوووووووو سطلاانة  ولا فى غيره يفرحني”.

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

 

الفنانة أيتن عامر أيتن عامر دورى ابطال افريقيا الاهلى النادي الأهلي

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