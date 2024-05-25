برلماني: قرارات "العدل الدولية" وضعت الاحتلال في عزلة والفضل يعود لقيادة مصر

قال النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، إن دولة الاحتلال تواجه عزلة دولية بعد قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها، قائلا: جرائم إسرائيل تستفز العالم والكل في حالة تحفز ضدها لاستمرار العدوان على غزة أكثر من 7 شهور.

وأضاف الجاهل، في تصريح صحفي له اليوم، أن التحركات المصرية السياسية والدبلوماسية المكثفة طيلة الشهور الماضية، كان لها الأثر البالغ في إقناع دول العالم بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية وأن رد فعلها على طوفان الأقصى مبالغا فيه، موضحا أن تحرك كل من محكمة العدل الدولية وقبلها طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانتس، يؤكد أن العالم كله أصبح رافضا تماما وبالخصوص منظماته الكبرى لجرائم الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية إجراء يساهم فى خلق شعور هائل بالضغط على الاحتلال وحكومته بعدما أمرت العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في رفح بجنوب غزة، ما يضيف إلى قائمة متزايدة من التحركات الدبلوماسية والقانونية ضد إسرائيل والتي قوضت مكانتها الدولية.

وتوقع نائب البحيرة، أن تتزايد العزلة الدولية على دولة الاحتلال خلال الأسابيع القادمة وهو ما يكبده خسائر سياسية واقتصادية.

واختتم النائب هشام سعيد الجاهل بالقول، إن الفضل يرجع للقيادة السياسية المصرية التي تبنت موقفا صارما ضد حكومة الاحتلال وممارساتها ما نبه العالم كله لجرائمها منذ البداية.