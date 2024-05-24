برلمانى: قرارات "العدل الدولية" تكشف حجم جرم الاحتلال فى رفح

رحب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، مشيرًا إلى أن القرار يكشف حجم الجُرم الذي ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الذي التجأه إلى آخر مأوى له في رفح، قبل أن يطارده العدوان موقعًا بينه مئات الشهداء وآلاف الجرحى في رفح الفلسطينية فقط.

وشدد نصار، في تصريح صحفي له اليوم، على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول لإسرائيل، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار.

ونوه النائب بأن قرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هناك موقفا حقيقيا من الأحداث الإجرامية الصهيونية التي تحدث في غزة، مطالبًا مجلس الأمن المعني بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، بالقيام بدوره وإصدار قرار يمنع الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وغزة.

وحذر النائب مجاهد نصار إسرائيل من استمرار إغلاق بفتح رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، بالمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية ولقرار محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن تمادي إسرائيل في جرائم الحرب تلك، سوف تعمق الوضع الإنساني الكارثي في رفح وغزة.

