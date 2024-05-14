مجاهد نصار: إعلان مصر عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعطيها ثقلا دوليا

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، إن إعلان مصر عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، يؤكد مساندة مصر التام للحقوق الفلسطينية، كما أن ظهور مصر في الدعوى يعطيها ثقلا دوليا حقيقيا انطلاقا من مكانة مصر ودورها الإقليمي والعالمي.

ولفت نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى قوة وجرأة ما أعلنته مصر في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية، حول اعتزامها دعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضح أن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تحرك جاد تساندة دول العالم للنيل من حكومة الاحتلال وفضحها دوليا، مشيرا إلى أن ظهور مصر في الصورة ومساندة الدعوى يفزع اسرائيل فمصر على علم تام بالملف والانتهاكات الاسرائيلية قديما وحديثا.

وواصل النائب، أن دور مصر الأبرز عربيا وعالميا، فمصر مواقفها معلنة برفض العدوان والبحث عن هدنة ورفض التهجير والوحشية الاسرائيلية السافرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية بخصوص حماية المدنيين.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني ودعم حقهم في الحرية والكرام، ونصرة الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، مضيفا أن دعوى محكمة العدل الدولية غرضها وقف العدوان الاسرائيلي ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائمهم.