برلماني: قرار "العدل الدولية" بشأن رفح الفلسطينية تتويج للجهود المصرية

قال النائب علي نور حسين، عضو مجلس النواب، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف فوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطيني، يأتي كجزء من الجهود الدولية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتتويجا للدور المصري المتواصل والمستمر للضغط بكافة الإجراءات المتصاعدة على إسرائيل لوقف إطلاق النار وآلة الحرب التي تحصد في الأرواح كل لحظة.

وأكد نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، أن محكمة العدل الدولية تعتمد على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن هذا القرار يستهدف حماية المدنيين الذين يتعرضون للإبادة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ولفت النائب علي نور حسين إلى أن هذا القرار يعزز من احترام القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة والعمل على وقف العنف والبحث عن حلول سلمية للصراع المستمر في المنطقة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية المبذولة بشكل متواصل من أجل وقف إطلاق النار أتت بثمارها واصبح هناك كتلة كبيرة من الدول الرافضة للممارسات الإسرائيلية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأشاد النائب بما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية، حول مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وكذلك إلزامها بفتح معبر رفح، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد موقف مصر ويكشف الأكاذيب الإسرائيلية التى كانت تروجها بأن مصر هى المسئولة عن إغلاق المعبر وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

