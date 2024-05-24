الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

" الإصلاح والتنمية" يُرحب بقرار "العدل الدولية" بشأن رفح الفلسطينية

المهندس علاء عبدالنبى
المهندس علاء عبدالنبى

رحب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بقرار محكمة العدل الدولية، بوقف تنفيذ العمليات العسكرية في رفح، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر، موضحًا أن القرار جاء بأغلبية الأصوات، حيث صوت ١٣ قاضيا لصالح القرار، و٢ فقط ضد القرار.

قرار العدل الدولية تأكيد على خطورة ما تفعله إسرائيل في رفح


وقال عبد النبى فى تصريحات صحفية له، إن قرار رئيس محكمة العدل الدولية، يؤكد أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يعتبر تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان، حيث إنه أدى لموجة نزوح أخرى، والأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تفاقمت منذ يناير 2024 والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.


ولفت نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن القرار وإن كان جيدًا، لكنه غير كاف، حيث يجب أن يصدر قرار بوقف العدوان على غزة كلها وليس فقط على مدينة رفح الفلسطينية، حفاظًا على حياة أهالي غزة ووقف الإبادة الإسرائيلية للسكان.


وشدد "عبدالنبي"، على ضرورة الحفاظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ووقف إطلاق النار بشكل فورى وكامل وليس فقط على رفح، مطالبًا بضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات المحكمة الدولية.

 

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