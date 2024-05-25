برلمانى: قرارات محكمة العدل الدولية تزيد من الضغط الغربى على الاحتلال

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن قرارات محكمة العدل الدولية إدانة عالمية للاحتلال وتوثيق لجرائمه السافرة في قطاع غزة على مدى الشهور السبعة الماضية، قائلا: قرارات المحكمة تتويج لجهد مصري وعربي كبير في ملاحقة الاحتلال وجرائمه ولتحرك دولة جنوب إفريقيا لتقديمه قادته للمحكمة.

وأضاف عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن مطالبة محكمة العدول الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح وانسحاب قواتها، يمثل مزيدًا من الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن اجتياح رفح الفلسطينية، خاصة أنه يأتي في أعقاب إعلان 3 دول أوروبية اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتي كذلك بعد يومين من مطالبة المدعي العام كريم خان في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، قائلا: الحلقة تضيق حول الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة وتكشف أكاذيبه أمام العالم.

وواصل أن قرارات محكمة العدل الدولية، ستدفع إلى تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، خاصة بعد إعلان المحكمة في وقت سابق أن الدول التي تمد إسرائيل بالأسلحة، أو توفر لجرائمها الغطاء السياسي يمكن اعتبارها متورطة أيضا في هذه الجرائم.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أنه يعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال بداية دولية صحيحة، لمحاصرة جرائمه وفضح ألاعيبه وأكاذيبه وجرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، مضيفًا: الاحتلال ارتكب جرائم سافرة ومصر صاحبة الدور الأصيل في التصدي له وكشفه أمام مختلف دول العالم.