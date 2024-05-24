الجمعة 24 مايو 2024
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معتز محمود: دور مصر محورى فى مفاوضات غزة.. والإساءة تعقد الموقف

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر وسيط نزيه ووجودها حيوي وضروري للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى رفض مصر المحاولات المفتعلة لبعض الأطراف للإساءة لجهودها الهائلة التي بذلتها ولا تزال للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد يدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي، وتعقد الموقف في المنطقة برمتها.

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وثمن النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، فمصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها. ودفاعها عن الشعب الفلسطيني مستمر ودائم.

اعتراف ثلاث دول أوروبية

وأشار نائب الصعيد إلى أن اعتراف ثلاث دول أوروبية هي النرويج وإسبانيا وأيرلندا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 صفعة على وجه حكومة الاحتلال. قائلا: إن جهود مصر هي من حركت مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

المدافع عن الشعب الفلسطيني

واختتم المهندس معتز محمد محمود حديثه بأن موقف مصر القوي المدافع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه والرافض للتهجير القسري وتدمير مقدرات قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، لاقى تفاعلا دوليا كبيرا وتجاوبا مع موقف مصر وهو ما كان له أثره البالغ في دفع الدول الأوروبية لإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وقال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تقرير cnn بشأن الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل، لم يشر إلى حقيقة، بل هو عبارة عن أكاذيب لإبعاد وتقليل دور مصر في الوساطة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر ليست وسيطًا بل شريكًا، لأن غزة قضية أمن قومي مصري وعربي.

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