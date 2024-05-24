الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق شكرى: أكاذيب CNN محاولة للنيل من الدور المصرى فى مفاوضات الهدنة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

رفض النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكاذيب الـcnn وتقاريرها الملفقة، التي زعمت فيها كذبًا تلاعب مصر بمقترح الهدنة الأخير ونسبت ذلك لمصادر مجهولة، قائلًا: إن الشبكة فقدت مصداقيتها منذ زمن طويل وأصبحت ألعوبة في يد اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "شكري"، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما نشره موقع  CNN  الأمريكي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار"، في قطاع غزة، ليس بغريب عليهم فقد تعودنا على أكاذيبهم المستمرة التى تصنع مسلسلات من حلقات طويلة متصلة، وسبق ذلك في قضايا عديدة، مشيرًا إلى أن هناك ماكينة إعلامية كبيرة غربية إسرائيلية لا تصدر إلا الأخبار المزيفة.

واستنكر وكيل إسكان البرلمان، أن تقرير الـCNN ومن على شاكلته من تقارير غربية تحاول النيل من مصر، مضيفًا بأن القيادة السياسية المصرية قوية وصاحبة بصيرة مدعومة بظهير مؤسسي وشعبي جارف، والكل يقف على أرضية واحدة، كما أن موقف مصر الثابت والحاسم والرافض للتهجير والعدوان على الأشقاء الفلسطينيين يؤلمهم.

واختتم المهندس طارق شكري بالقول، إن التقرير المزعوم ليس إلا محض خيالات، ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميًا، مشددًا على أن دور مصر حاسم ووجودها في مفاوضات الهدنة شرط رئيسي لنجاحها والخروج من النفق الحالي.

النائب طارق شكري لجنة الإسكان أكاذيب الـcnn تلاعب مصر الولايات المتحدة الامريكية

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