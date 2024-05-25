الشعب الجمهوري: المشروعات الزراعية التنموية تعزز من قوة الاقتصاد والأمن القومي الغذائي

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات عديدة في مجالات شتى، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعي، ضمن مساعي الدولة المصرية وخطتها للإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني للبلاد في ظل ما يشهده العالم من أحداث صعبة وتوترات أسقطت اقتصاديات كبرى، بينما بقي الاقتصاد المصري قويا صامدا أمام هذه التحديات.

وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن من بين خطة تعزيز قوة الاقتصاد المصري كانت جهود القيادة السياسية والدولة المصرية لتعزيز المشروعات الزراعية المختلفة والعمل على التوسع في استصلاح الأراضي وتعزيز الإنتاج للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن القومي الغذائي، فضلا عن دعم مفهوم التصنيع الزراعي والاعتماد على الزراعة والاستفادة منها في مجال الصناعات الغذائية بما يحقق دخلا قوميا يعمل على تقوية الاقتصاد الوطني.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات الزراعية التنموية جنوب الوادي وتوشكى وعدد من محاور النقل التي تربط بين جميع أنحاء الجمهورية يؤكد حرص الدولة على إقامة مشروعات متكاملة تضمن توفير آلاف فرص العمل وتعزز من عوامل جذب المستثمرين والشركاء من القطاع الخاص للدخول في المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الإنتاج وإحلال الصادرات محل الواردات.



وأشاد رزق بتوجيهات الرئيس السيسي باستغلال التقنيات والتكنولوجيا وتقنيات الري الحديثة لتقليل تكلفة المياه للحفاظ على الأمن المائي المصري والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.



