السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشعب الجمهوري: المشروعات الزراعية التنموية تعزز من قوة الاقتصاد والأمن القومي الغذائي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد إنجازات عديدة في مجالات شتى، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعي، ضمن مساعي الدولة المصرية وخطتها للإصلاح الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني للبلاد في ظل ما يشهده العالم من أحداث صعبة وتوترات أسقطت اقتصاديات كبرى، بينما بقي الاقتصاد المصري قويا صامدا أمام هذه التحديات.

 

وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن من بين خطة تعزيز قوة الاقتصاد المصري كانت جهود القيادة السياسية والدولة المصرية لتعزيز المشروعات الزراعية المختلفة والعمل على التوسع في استصلاح الأراضي وتعزيز الإنتاج للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن القومي الغذائي، فضلا عن دعم مفهوم التصنيع الزراعي والاعتماد على الزراعة والاستفادة منها في مجال الصناعات الغذائية بما يحقق دخلا قوميا يعمل على تقوية الاقتصاد الوطني.

 

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات الزراعية التنموية جنوب الوادي وتوشكى وعدد من محاور النقل التي تربط بين جميع أنحاء الجمهورية يؤكد حرص الدولة على إقامة مشروعات متكاملة تضمن توفير آلاف فرص العمل وتعزز من عوامل جذب المستثمرين والشركاء من القطاع الخاص للدخول في المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الإنتاج وإحلال الصادرات محل الواردات.


وأشاد رزق بتوجيهات الرئيس السيسي باستغلال التقنيات والتكنولوجيا وتقنيات الري الحديثة لتقليل تكلفة المياه للحفاظ على الأمن المائي المصري والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 

txt

بعد اتصال بايدن بالرئيس السيسى.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

txt

مشروع توشكى الخير.. الأمل الذى أحياه الرئيس السيسى


 

عياد رزق حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الزراعي

مواد متعلقة

وفد لجنة الإدارة المحلية بـ"النواب" يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

رئيس "زراعة النواب": افتتاح مشروعات جنوب الوادي إنجاز جديد في قطاع الزراعة

سؤال برلماني عن استثمار أموال المعاشات ومطالب برفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه

"المصريين بالخارج" يطلق مبادرة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 14 محافظة

وفد "صحة النواب" يزور وحدة طب الأسرة بوادى مندر فى شرم الشيخ

قيادى بـ"مستقبل وطن": قرارات محكمة العدل انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

محافظ البحر الأحمر يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفد "صحة النواب" يتفقد مركز طب أسرة الرويسات

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

صور

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى