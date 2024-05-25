شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره مجموعة من الصور والفيديوهات له، أثناء تجهيزاته لحفله المقرر إقامتها الليلة، قبل بدء مباراة الأهلي والترجي التونسي، في مباراة الإياب، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة إفريقيا.

ولاقت الفيديوهات التي شارك بها الفنان محمد رمضان جمهوره تفاعلًا كبيرًا، خاصًة أنها المرة الأولى التي سيحيي فيها حفلًا داخل مصر، بعد نجاح حفله في "كوت ديفوار".

"وش الخير".. جمهور الأهلي يشيد باختيار "رمضان" لمباراة الأهلي والترجي

وأشاد الجمهور بتواجد الفنان محمد رمضان الليلة، في مباراة الإياب التي جمعت بين النادي الأهلي والترجي التونسي، وكتب حساب يحمل اسم أحمد حسن، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "إن شاء الله يكون وش الخير وناخد النجمة الـ 12".

وكتب يوسف عصام من جمهور الفنان محمد رمضان على الفيديو الذي شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قائلًا: "أسطورة، وولعها يا عالمي".



فريق الأهلي يخوض مباراته ضد فريق الترجي التونسي

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر اختيار الفنان محمد رمضان لإحياء حفل نهائي بطولة إفريقيا بين فريق نادي الأهلي وفريق الترجي، المقرر استمراره لمدة عشر دقائق فقط قبل المباراة، ومن المقرر أن يحيي رمضان الحفل من خلال غنائه عدة أغانٍ معروفة له.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب حماد العقربي برادس، بالتعادل بدون أهداف.

ويقود الفلسطيني وسام أبوعلي هجوم الأهلي في مباراة اليوم، فيما يشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلًا من علي معلول المصاب.

واستبعد مارسيل كولر من مباراة اليوم كلًا من: "عمرو السولية، علي معلول، محمد الضاوي كريستو، للإصابة، فيما يغيب كريم نيدفيد وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بسبب رؤية المدرب الفنية"