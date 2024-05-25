ترحال وأغاني وأماكن إضافية بالمقاهي لمؤازرة الأهلي في دمياط

تحولت محافظة دمياط إلى اللون الأحمر، تأييدا ومؤازرة للنادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت حيث شهدت المحافظة تجمعات منذ الصباح الباكر في ترحاب كبير من عدة مناطق لمؤازرة الفريق في الاستاد حيث كانت هناك نقاط تجمع في ميدان الشهابية في مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة.

كما قامت صفحات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر صور تجمعات مشجعي محافظة دمياط خاصة وان تجمعاتهم احتفالية صاخبة بترديد الأغانى الحماسية الشهيرة للقلعة الحمراء، وذلك قبل تحركهم إلى استاد القاهرة لمساندة فريقهم.



كما قامت المقاهي والكافيهات بتوفير أماكن إضافية لاستقبال المشجعين والأهالي لمشاهدة المباراة في تواجد جماهيري كبير.



بينما قامت صفحات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر صور تجمعات مشجعي محافظة دمياط خاصة وان تجمعاتهم احتفالية صاخبة بترديد الأغانى الحماسية الشهيرة للقلعة الحمراء، وذلك قبل تحركهم إلى استاد القاهرة لمساندة فريقهم حيث تجمهروا في عدة مناطق في محافظة دمياط في مدينة دمياط ومدينة دمياط الجديدة قبيل التحرك إلى القاهرة تأييدا ومساندة ومؤازرة فريق النادي الأهلي في نهائي أفريقيا

ويتطلع الأهلى للعودة بنتيجة إيجابية من رادس تسهل مهمته في لقاء الإياب المقرر له السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى لضمان التتويج باللب للمرة الخامسة على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربى.



في المقابل يبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز بخامس ألقابه في أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.

ويدير مباراة الأهلى والترجى التونسى الليلة الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.