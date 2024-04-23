الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نيللي كريم تشوق جمهورها للجزء الثاني من "بـ100 وش"

مسلسل بـ 100 وش
مسلسل بـ 100 وش

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن وجود جزء جديد من مسلسل "100 وش"، موضحة أنهم يعملون حالياً على التحضير له.

ونشرت نيللي صورا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تجمعها بعدد من أبطال العمل الفني، وتم عرض الجزء الأول من هذا المسلسل في عام 2020.

وكتبت نيللي كريم على الصور التي جمعتها بأبطال مسلسل "100 وش": “عصابة 100 وش رجعت Hey Omar from sugar”.

وتفاعل معها عدد كبير من مستخدمي منصة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومحبي العمل الفني الذي عُرض في رمضان 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا ولافتًا حينها.

وعلم “الدستور” أن الخطة المطروحة للجزء الثاني من المسلسل ستكون فيلمًا سينمائيًا سيتم تحديد ملامحه خلال الفترة المقبلة.

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أبطال وصنّاع مسلسل بـ 100 وش

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى دوريش، شريف دسوقى، علا رشدى، دنيا ماهر، زينب غريب، سلوى محمد على، لؤى عمران، سارة التونسى، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منة سماحة، صدقى صخر، أسامة أبو العطا، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى.

وكان المسلسل حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان 2020على شاشة الحياة، من بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وزينب غريب، ومصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

أحداث الجزء الأول من مسلسل بـ100 وش

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا، ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.
 

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