أعربت النجمة نيللي كريم عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسل "فراولة" خلال الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي، مؤكدة أن أحداث الحلقة الأخيرة المقرر عرضها اليوم تحمل الكثير من المفاجآت.

نيللى كريم لـ"الدستور": تحمست لتقديم "فراولة" واستعنت بأحجار فتاة خبيرة فى علم الطاقة

وأضافت نيللي، في تصريحات لـ"الدستور": "تحمست كثيرا لتقديم مسلسل (فراولة) ووجدته (فرفوش) وكانت القصة لطيفة جدا بالنسبة لي، وفي نفس الوقت السيناريو لذيذ كتبه بطريقة بديعة الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش قضية خفيفة ألا وهي العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة التي تعمل على الحماية من الطاقة السلبية".

وتابعت: "في الحقيقة وجدت محتوى المسلسل يرصد موضوعا في غاية الأهمية كونه منتشرا بطريقة كبيرة في الفترة الأخيرة، ولفت انتباهي كثيرا استضافة الأطباء والاستشاريين على مجموعة من القنوات الفضائية للحديث عن طرق العلاج بالطاقة والعلم المتخصص للعلاج بالأحجار الكريمة، وفي نفس الوقت المحتوى مكتوب بحرفية وأسلوب رشيق، خاصة أن العمل موجود خلاله نموذجان؛ طرف موافق ومؤمن جدا بالقضية والطرف الآخر وهو الطبيب النفسي الذي يرفض تماما هذه النوعية من العلاج، لذا هنا نناقش الرأي والرأي الآخر، والمعالجتان تم تقديمهما بطريقة مبسطة وواضحة جدا للجمهور، والحدوتة كلها قائمة على شخصيات كلها لذيذة".

نيللى كريم تكشف لـ"الدستور" تحضيراتها الخاصة لشخصية فراولة

وبسؤالها عن ارتداء مجموعة من الأحجار داخل أحداث المسلسل بألوان معينة وعلاقتها بعلاج الطاقة، أكدت نيللي أن كل ما ارتدته من أحجار داخل أحداث المسلسل قائم على خطوات مدروسة، وبالفعل كل حجر بلون معين مسئول عن شق معين وفقرة وطريقة علاج معينة، مضيفة: "ساعدنا في هذا الجزء فتاة أخذنا منها الأحجار بتشتغل في مجال العلاج بالطاقة، وإذا قام متابعو المسلسل بالبحث سيجد أن كل حجر له اسم معين ونوع من أنواع الأحجار الكريمة التي يعتمد عليها خبراء الطاقة، يساعد كلا منها على التخلص من بعض الأشياء، وآخر مثلا يسهم في الشفاء من الأمراض، وآخر يعزز من شعور الشخص بالتفاؤل وحبه للحياة على سبيل المثال، وغيره".

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة

تعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "فراولة"، بطولة نيللي كريم، بشكل حصري اليوم الثلاثاء على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، ويشاركها نخبة كبيرة من الفنانين منهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أحمد دسوقي، ومن إخراج محمد على.