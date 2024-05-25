السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراء 2447 عملية قلب مجانًا للمرضى غير القادرين بكفرالشيخ

جانب من العمليات
جانب من العمليات - أرشيفية

أعلنت جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تنفيذ 2447 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة كفرالشيخ، وذلك منذ بدء العمل حتى الآن.

التضامن: الاهتمام بالمرضي غير القادرين بعد بحث حالتهم 

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة يتم إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة.  

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من جانبه، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.  

وأوضح شعبان أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا، نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية مما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانًا.

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