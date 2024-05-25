محافظ كفرالشيخ يصل الجامعة لاستقبال وزير التعليم العالي

وصل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إلى جامعة كفرالشيخ، لاستقبال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجامعية الجديدة وتفقد عدد من الكليات، وعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

فيما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الوزير سيقوم اليوم السبت قبل انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات،بتفقد المدينة الطبية، ووضع حجر الأساس للمبني الجديد لكلية العلاج الطبيعي، والمبني الجديد لكلية الألسن، وأيضا وضع حجر الأساس لجامعة كفرالشيخ التكنولوجية، وجامعة كفرالشيخ الأهلية، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس.

حياة كريمة تطلق WE SUPPORT بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ

وفي وقت سابق، فقد اطلقت مؤسسة حياة كريمة بجامعة كفر الشيخ، مبادرة "We Support" لدعم طلبة الجامعة، ويأتي ذلك في اطار التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة كفر الشسخ، وقد تم توزيع عدد من الهدايا على طلبة كليات التجارة، الطب البشرى، العلاج الطبيعى والصيدلة والذكاء الاصطناعى بهدف دعم ومشاركة طلبة الجامعة للتعرف على كيفية التعامل مع فترة الامتحانات ومعرفة خطة المؤسسة للشباب خلال الاجازة الصيفية.

ومن جانبها، أكدت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مؤسسة حياة كريمة تقوم بدور هام ووطنى في اطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تحسين حياة المواطن المصرى، حيث توجهت المبادرة نحو طلبة الجامعة لإعطائهم المزيد من الحوافز في الدراسة والامتحانات عن طريق اعطائهم بعض المطبوعات وما يساعدهم على تحسين آداءهم في العملية التعليمية والامتحانات.

جدير بالذكر أن المبادرة هدفت الى دعم طلبة الجامعة نفسيًا قبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024، وكذالك تعريفهم بالأنشطة الصيفية اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة، لتشجيع طلبة الجامعة للانضمام لبرنامج فاليو، معسكرات حياة كريمة، منتدى شباب الجامعات، مبادرة سفراء التكنولوجيا، ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي الرقمي، وملتقيات الشباب، ليكونوا جزء من اسرة حياة كريمة.