السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض الفيلم السودانى "وداعًا جوليا" بمركز الثقافة السينمائية

فيلم وداعًا جوليا
فيلم وداعًا جوليا

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما؛ برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، الأربعاء المقبل ٢٩ مايو، أمسية سينمائية يعرض فيها الفيلم السوداني "وداعا جوليا" (Goodbye Jolia)، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة، إنتاج ٢٠٢٣. الفيلم من تأليف وإخراج محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف، سيران رياك، جير دواني، نزار جمعة، ومصطفى أيمن خليفة. يتم توزيع الفيلم من قبل شركة مادسلوشن، وهو ناطق بالعربية. يُعتبر الفيلم دعوة للتصالح، كما يسلط الضوء على العوامل والأسباب التي أدت إلى انفصال جنوب السودان، وما حدث من ويلات الحرب، وذلك في إطار درامي.

بعد العرض، ستُعقد ندوة تديرها رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، بحضور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما وأبطال الفيلم، الممثلة إيمان يوسف ونزار جمعة.

جوائز فيلم وداعًا جوليا 

يذكر أن الفيلم حصل على الكثير من الجوائز الدولية، منها:
- جائزة الحرية، قسم نظرة ما، مهرجان كان السينمائي
- جائزة روجر إيبرت، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي
- أفضل فيلم، مهرجان بلفاست السينمائي
- أفضل مخرج في فيلم روائي طويل لأول مرة، مهرجان قبرص السينمائي الدولي
- جائزة أفضل ممثلة رئيسية، مهرجان قبرص السينمائي الدولي
- جائزة أفضل ممثلة، مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي
- جائزة التميز، مهرجان الفيلم الإسلامي الدولي
- جائزة الجمهور، موسترا دي السينما العربية
- جائزة الجمهور، مهرجان ليدز السينمائي الدولي
- جائزة الجمهور وتنويه خاص ولجنة تحكيم الشباب من مهرجان طركونة السينمائي الدولي
- جائزة الجمهور للسينما من أجل الإنسانية، مهرجان الجونة السينمائي الدولي
- أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان أفريكاميرا السينمائي
- أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان الأقصر السينمائي
- أفضل فيلم روائي طويل، مهرجان بغداد السينمائي
- جائزة التوزيع، وجائزة النقاد، وجائزة الجمهور، مهرجان إيبيزا السينمائي الدولي
- جائزة الأفق الذهبي، مهرجان هوليوود للسينما العربية
- جائزة أفضل كاتب سيناريو وتنويه خاص لسيران رياك، مهرجان مالمو للسينما العربية
- جائزة الجمهور، مهرجان إفريقيا السينمائي.

تشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبدالمجيد، مديرة عامة لمركز الثقافة السينمائية، 36 شارع شريف.

العرض سيقام يوم الأربعاء 29 مايو في تمام السادسة مساءً بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، والحضور مجانًا لجمهور ومحبي السينما.

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