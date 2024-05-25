غدًا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل "إمبراطورية ميم" على cbc

تبدأ قناة "CBC" مساء غد الأحد، عرض أولى حلقات مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "CBC" العامة، فيما يعرض في تمام الحادية عشر مساء على "CBC" دراما.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبدالقدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.

ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي وحلا شيحة على شبكة cbc العامة في الأوقات التالية، حيث يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء، ثم يعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل يدور في إطار اجتماعي، ويدور حول (مختار) الذي يواجه صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة النجم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبدالعزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبدالقدوس ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك.