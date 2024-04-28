الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد سلامة يكشف عن سر اختياره لحلا شيحة فى مسلسل "إمبراطورية ميم"

حلا شيحة
حلا شيحة

أكد المخرج محمد سلامة، أن اختياره للفنانة حلا شيحة للقيام بدور "مي" في مسلسل "إمبراطورية ميم" لم يكن عبثيًا.

وأوضح سلامة، خلال لقائه مع برنامج "أحداث الساعة"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن شخصية "مي" تشبه تمامًا حلا شيحة نفسها، خاصة بعد تجربتها الصعبة بعد الطلاق.

وأضاف: "الدور شبه حلا جدًا، فهو يجسد قصة امرأة تواجه مشاكل مع طليقها وتحاول التغلب عليها، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، تظل مي تبحث عن الحب والأمل في حياتها"، وأشاد بأداء حلا شيحة، مؤكدًا أنها نجحت في تقديم الدور بشكل مميز.

وأوضح أنه بعد غياب دام لسنوات عن الشاشة، كانت "حلا" سعيدة بعودتها إلى الأضواء والساحة الفنية من خلال هذا العمل الذي لاقى إعجاب الجمهور في موسم رمضان الماضي.

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