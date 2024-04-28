المخرج محمد سلامة يتحدث عن أجواء مسلسل "إمبراطورية ميم" (فيديو)

أعرب المخرج محمد سلامة، عن سعادته الكبيرة حول ردود أفعال الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي بعد عرض المسلسل الرمضاني "إمبراطورية ميم"، مشيرًا إلى تعليقات أحد رواد السوشيال ميديا، الذي قال: "أنا نفسي أعيش في أجواء مسلسلات خالد النبوي".

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع برنامج "أحداث الساعة"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان يطمح دومًا لإخراج مسلسلات تظهر الأجواء العائلية، وذلك ما نجح فيه بالفعل من خلال مسلسلي "راجعين يا هوى" و"إمبراطورية ميم".

وأشار "سلامة" إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في احتضان المواهب الصغيرة خلال الأعمال الدرامية، فضلًا عن توافر كافة العوامل التي تساعد على نجاح هذه الأعمال الفنية.