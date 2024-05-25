السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء عرض مسلسل "حق عرب" على شاشة "الحياة" اليوم

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي على شبكة تليفزيون "الحياة" في عرض ثان للعمل الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في موسم رمضان الماضي 2024  عبر شاشة قناة "ON". 

مواعيد عرض وإعادة حق عرب على الحياة

يعرض مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر ودينا فؤاد، من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة الحياة.

ويعرض مسلسل حق عرب علي شاشة قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ويعاد مرة أخرى في الثانية عشر ظهرا في اليوم التالي. 

قصة مسلسل حق عرب

تدور قصة مسلسل حق عرب  بطولة أحمد العوضي والذي يجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في إحدى مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة كل من أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وقد لاقى نجاحًا كبيرًا في أيام عرضه. 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد كرمت عدد من أبطال مسلسل حق عرب مؤخرا على رأسهم النجم دينا فؤاد والمؤلف محمود حمدان والمخرج اسماعيل فاروق.

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