الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مَن هو جلال الزكي مدير تصوير مسلسل حق عرب؟

حق عرب
حق عرب

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ضمن السباق الرمضاني 2024.

وتستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم مسلسات متميزة ومتنوعة على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني.

ويشهد هذا الموسم تقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

من هو مدير تصوير  مسلسل حق عرب  ؟ 

ومدير تصوير مسلسل حق عرب هو جلال الزكي وهو سبق وجسد العام الماضى من خلال مسلسل "بعد البداية"، من بطولة طارق لطفى، وتأليف عمرو سمير عاطف، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما أنه يعد العمل الثانى الذى يجمعه كممثل بالمخرج محمد سامى، بعد مسلسل "كلام من ورق"، لهيفاء وهبى.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

حق عرب.. دراما إنسانية مليئة بالتشويق والصراعات من قلب الحارة المصرية

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في إطار تشويقي رومانسي أكشن إذ يقدم "العوضي" شخصية جديدة عليه وهي دور "عرب السويركي" ويناقش من خلالها العديد من القضايا والصراعات بين العائلات، إذ يعمل في تجارة الخشب.

أبطال  مسلسل أحمد العوضي الجديد 

 

مسلسل حق عرب  بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

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