الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على موعد عرض مسلسل "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

يتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل “حق عرب” الذي يُنافس به الفنان أحمد العوضي في ماراثون دراما رمضان 2024، ليصبح ضمن قائمة طويلة من الأعمال الفنية المُتنوّعة المقرر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل “حق عرب”

مسلسل “حق عرب” المقرر عرضه في رمضان بطولة أحمد العوضي، ينتمي إلى مسلسلات الـ 30 حلقة، والمقرر عرض أولى حلقاته مع انطلاق الشهر الكريم.

كما من المقرر أن تعلن الشركة المُنتجة عن مواعيد عرضه الرسمية خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسلات رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024| وفاء عامر مُغرمة بأحمد العوضي في مسلسل حق عرب

قصة مسلسل “حق عرب”

تدور قصة "حق عرب" في إطار اجتماعي شعبي وذلك داخل منطقة الجمالية وخلاله يظهر "كبير المنطقة" الذي يُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه شقيق أصغر يُدعى "عطوة" يطيع شقيقه الأكبر دائمًا.

وتنسج قصة المسلسل حينما يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، لتتوالى بعد ذلك الأحداث بشكل درامي مشوق.

وحقق  البرومو الخاص بالعمل نسب مشاهدات مرتفعة اقتربت من 5 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحه عبر حساب “العوضي” بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وسط إعجاب كبير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانيين  إلى جانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسلات رمضان 2024.. برومو "حق عرب" يلامس مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

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مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

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