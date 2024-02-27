مسلسلات رمضان 2024| وفاء عامر مُغرمة بأحمد العوضي في مسلسل حق عرب

كشف البرومو الرسمي الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، والفنانة وفاء عامر، عن تفاصيل شخصية الأخيرة والتي ستظهر بدور صباح الجياش زوجة الفنان رياض الخولي ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض حصريًا على قناة أون.

وفاء عامر تقع في حب أحمد العوضي

وستقع الفنانة وفاء عامر -صباح الجياش- في حب الفنان أحمد العوضي الذي يلعب دور عرب السويركي، والذي سيرفضها بسبب حبه لـ"دينا فؤاد"، ما يجلعها تتحايل على الموضوع لإيقاف زواجه منها، وستتسبب في إيقاع العربي في الكثير من المشاكل، كما أنها ستحاول الانفصال عن “الخولي” من أجل السويركي.

وقالت الفنانة وفاء عامر إنها تأخرت كثيرًا في العمل مع المخرج إسماعيل فاروق وهو ما تحقق في مسلسل "حق عرب"، مشيرة إلى أنه مخرج متفوق جدًا ولديه نظرة مميزة لكل ممثل ولكل مشهد، وهو الأمر الذي يجعلها سعيدة في اللوكيشن خلال التصوير على حد وصفها.

قصة وأحداث وأبطال حق عرب

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

وحقق البرومو الخاص بالعمل نسب مشاهدة مرتفعه وصلت الى أكثر من 5 مليون مشاهدة في غضون ايام قليلة من طرحه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وسط ردود افعال ايجابية للغاية من قبل الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانيين إلى جانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.