السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الجمالية والمعز.. تفاصيل تصوير "حق عرب" في بعض الأماكن التراثية

حق عرب
حق عرب

حقق البرومو الرسمي لمسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي رواجا كبيرا بمجرد عرضه، حيث يشارك الفنان أحمد العوضي، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي ينتمي إلى الدراما الشعبية التي تدور داخل الأحياء الشعبية حول بطل يواجه صعاب عديدة خلال الأحداث، والتي تتصاعد تدريجيًا خلال 30 حلقة.

txt

وليد فواز يكشف كواليس دوره فى "جودر" و"حق عرب" وسر اختياره أدوار الشر

 

أماكن تصوير مسلسل حق عرب

ويتناول العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى ٣٠ حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

وحرص القائمون على مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على التصوير داخل العديد من الأماكن التراثية، والتي من ضمنها منطقة المغربلين، شارع المعز، منطقة الجمالية.

وتستضيف منطقة الجمالية، وشوارع المعز وما بها من أحياء عتيقة تصوير أحداث مسلسل حق عرب، بالإضافة إلى أماكن أخرى من المتوقع اكتشافها قريبًا في رمضان، والذي يشهد قائمة طويلة من الأعمال المتنوعة، حيثُ يتسابق المسلسل، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024.

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة «الإسكندرانى»، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى «اللى مالوش كبير» و«ضرب نار»، الأمر الذى جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضانى الجديد الذى يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة أبطال مسلسل حق عرب قناة دي أم سي قناةdmc قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

تفاصيل قفز فتاة من سيارة خوفا من التحرش بها في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة