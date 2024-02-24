الجمالية والمعز.. تفاصيل تصوير "حق عرب" في بعض الأماكن التراثية

حقق البرومو الرسمي لمسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي رواجا كبيرا بمجرد عرضه، حيث يشارك الفنان أحمد العوضي، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي ينتمي إلى الدراما الشعبية التي تدور داخل الأحياء الشعبية حول بطل يواجه صعاب عديدة خلال الأحداث، والتي تتصاعد تدريجيًا خلال 30 حلقة.

أماكن تصوير مسلسل حق عرب

ويتناول العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى ٣٠ حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

وحرص القائمون على مسلسل حق عرب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على التصوير داخل العديد من الأماكن التراثية، والتي من ضمنها منطقة المغربلين، شارع المعز، منطقة الجمالية.

وتستضيف منطقة الجمالية، وشوارع المعز وما بها من أحياء عتيقة تصوير أحداث مسلسل حق عرب، بالإضافة إلى أماكن أخرى من المتوقع اكتشافها قريبًا في رمضان، والذي يشهد قائمة طويلة من الأعمال المتنوعة، حيثُ يتسابق المسلسل، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024.

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة «الإسكندرانى»، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى «اللى مالوش كبير» و«ضرب نار»، الأمر الذى جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضانى الجديد الذى يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.