السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بقينا اتنين" يعرض على شاشة "dmc" بداية من اليوم السبت

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

تبدأ شبكة قنوات "دي إم سي"، في عرض مسلسل “بقينا اتنين” من بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت. 

يأتي ذلك بعد النجاح الدي حققه العمل في موسم رمضان الماضي على شاشة قنوات "cbc". 

مواعيد عرض بقينا اتنين على شاشة dmc 

 يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر شاشتي. Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا. 
ويذاع العمل  في تمام الساعة الثامنة مساء أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

قصة مسلسل بقينا اتنين

وشارك شريف منير في موسم رمضان الماضي بمسلسل بقينا اتنين والذي  تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ويشارك في بطولة مسلسل بقينا اتنين نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • النجمة رانيا يوسف
  • الفنان شريف منير
  • الفنان إدوارد
  • الفنان ياسر الطوبجي
  • الفنانة مروة عبد المنعم
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان عزت زين
  • الفنان محمد نشأت
  • الفنان يوسف عثمان
  • الظهر الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة فقط وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية

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