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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صوم الرسل 2024 وعدد أيامه

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد صوم الرسل 2024، والذي يعقب الخماسين المقدسة، ويعد أول صومًا عقب صوم الكبير 2024.

موعد صوم الرسل 2024 

جاء موعد صوم الرسل 2024 والذي يحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في ٢٤ يونيو 2024، صوم الرسل ويستمر حتى ١٢ يوليو 2024 ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

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عدد أيام صوم الرسل 2024 وكيفية حسابه

ويتراوح عدد أيام صوم الرسل هذا العام 2024، 19 يومًا تنتهي بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسل في 12 يوليو 2024.

ويتك تحديد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر، فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل.

معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82.

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الأصوام المتبقية

وبحلول صوم الرسل 2024 يتبقي خلال عام 2024 صومي العذراء مريم والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس 2024، وصوم الميلاد والذي تبدأه الكنيسة في 25 نوفمبر 2024.

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