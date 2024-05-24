الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار سمعان الذي كان في الجبل العجيب

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار سمعان الذي كان في الجبل العجيب الذي ولد في إنطاكية سنة 521. 

وانتقل إلى الله سنة 596 بعد حياة طويلة قضاها منقطعاً إلى الله بالصلاة والزهد وإماتة الجسد.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ عيش الحبّ هو عطاء بلا حدود، بدون المطالبة بأجرٍ هنا في الأرض. آه! أنا أعطي من دون حسابٍ، كَوني أكيدة فعلاً أنّه عندما نحبّ، لا نحسب! لقد أعطيت كلّ شيء للقلب الإلهيّ، الطافح بالحنان... فها أنا أركض بخفّة ليس عندي شيء إلّا غناي الوحيد: عيش الحبّ.

إنّ عيش الحبّ، هو انتفاء كلّ خشية، وكلّ ذكرى من أخطاء الماضي. لا أرى أيَّ أثر من خطاياي، ففي لحظة، حَرَق الحبّ كلّ شيء! أيّتها الشعلة الإلهيّة، الأتّون العذبة، في مسكنك أثبّت مقامي. فأنا في لَهِيِبك أغنّي بحرّيّة...  "أعيش الحب!"...

"عيَش ُالحبّ، يا للجنون الغريب!"... يقول لي العالم: "آه! توقّفي عن الغناء، "لا تخسري عطركِ، حياتكِ: "اعرفي أن تستعمليها بفائدة!" أن نحبّك يا يسوع، يا للخصوبة الضائعة! كلّ عطوري هي لك دون رجوع، أريد أن أغنّي بالخروج من هذا العالم: "أموت من الحبّ!" أن نحبّ هو أن نعطي كلّ شيء وأن نهب ذواتنا بكلّيتها. 

إنّ للكلمات التي وردت في الرسالة إلى أهل أفسس أهمية خاصة بهذا الصدد: " أَيَّها الرِّجال، أَحِبُّوا نِساءَكم كما أَحَبَّ المسيحُ الكَنيسة وجادَ بِنَفسِه مِن أَجْلِها لِيُقدَسَها مُطهِّرًا إِيَّاها بِغُسلِ الماءِ وكَلِمَةٍ تَصحَبُه، فيَزُفَّها إِلى نَفْسِه كَنيسةً سَنِيَّة لا دَنَسَ فيها ولا تَغَضُّنَ ولا ما أَشْبهَ ذلِك، بل مُقدَّسةٌ بِلا عَيب. وكذلِك يَجِبُ على الرِّجالِ أَن يُحِبُّوا نِساءَهم حُبَّهم لأَجسادِهِم. مَن أَحَبَّ امرَأَتَه أَحَبَّ نَفْسَه. فما أَبغَضَ أَحَدٌ جَسَدَه قَطّ، بل يُغَذِّيه ويُعْنى بِه شَأنَ المسيحِ بِالكَنيسة. فنَحنُ أَعْضاءُ جَسَدِه. ولِذلِك يَترُكُ الرَّجُلُ أَباه وأُمَّه ويَلزَمُ امرَأَتَه فيَصيرُ الاِثْنانِ جَسَدًا واحِدًا. إِنَّ هذا السِّرَّ لَعَظيم، وإِنِّي أَقولُ هذا في أَمرِ المسيحِ والكَنيسة". 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الأقباط يحيون ذكرى 400 شهيد وشماس ورسول

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا المعترفة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة ريتا الكاسياويّة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس الشهيد فاسيلسكوس

رأي الجحيم وأسس مذهب رهباني.. من هو باخوم أب الشركة؟

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي فرانسيسكو ساليناس سانشيز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي سيلستين رينجيرد ترابيست

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسين قسطنطين وهيلانة المعترفان

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين