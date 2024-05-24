اجتماع لجنة الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي

تستضيف بطريركية الإسكندرية، اليوم، اجتماع اللجنة الدولية للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي في الفترة من 24 إلى 31 مايو 2024، بحضور 14 ممثلًا أرثوذكسيًا و10 ممثلين لوثريين وإكليروس وعلمانيين لاهوتيين.

وقال الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه للحدث أهمية خاصة لأنه سيتم بمباركة أبوية وبطريركية من البابا والبطريرك ثيودورس الثاني للكرسي البطريركي التاريخي لكنيسة الإسكندرية، على أرض النيل، مهد المسيحية ومنشئة اللاهوت، من خلال رواد وأعمدة حق الإيمان الحقيقي، آباء الإسكندرية العظام ورؤساء أساقفة الإسكندرية القديسين، من خلال المدرسة المسيحية التعليمية الشهيرة للكرسي الرسولي بالإسكندرية، ومن خلال المدرسة الرهبانية الواسعة في المدينة المقدسة (الإسكندرية)، وكذلك من خلال الصحاري الواسعة التي ولدت النسك والنساك وشكلت الرهبنة وقواعدها بشكل نهائي تحت السماء.

تابع: يُشار إلى أن الحوار الثنائي الرسمي بين الأرثوذكس واللوثريين بدأ منذ نحو 40 عامًا بمبادرة ودعوة من البطريركية المسكونية إلى الاتحاد اللوثري العالمي، مع أول لقاء مشترك عام 1981 في مدينة إسبو بهولندا (27 أغسطس – 4 سبتمبر 1981)، والهدف من عمل اللجنة، كما ورد في بيانها المشترك الأول، هو "الحوار مع الهدف الأسمى المتمثل في مجتمع كامل، وهي حقيقة تتجاوز توقعات الإنسان عند دراسة تجربة القرون الماضية"، تلا ذلك أكثر من 17 اجتماعًا في مدن مختلفة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تمت دراسة ومناقشة مسائل علم الكنيسة والإفخارستيا والأسرار المقدسة، من بين أمور أخرى.

وأوضح اللجنة تعمل منذ عام 2019 على موضوع الروحانية، "الروح القدس والكنيسة والعالم"، والذي سيختتم في اجتماع القاهرة بعد الجمعية العامة لعام 2023 في مدينة Reformation، Wittenberg، ألمانيا، وشكلت النصوص الصادرة عن هذه الاجتماعات أساسًا ومرجعًا للقاء والحوار العالمي المستمر بين العائلتين المسيحيتين.

لفت: “البيان المشترك الذي يجري إعداده يحوي: إن عمل الروح القدس في الخليقة، وحضوره وعمله داخل الكنيسة وخارجها، وانبثاقه ومكانته في العبادة الإلهية، والابتهال، والصلاة الليتورجية، خاصة في الذكرى مرور 1700 للمجمع المسكوني الأول في نيقيا (325م)، ثم بعد الانتهاء من موضوع الروح القدس، ستنتقل اللجنة إلى مسألة المجمعية".

استطرد: اليوم 24 مايو 2024، سيقام حفل الافتتاح الرسمي لأعمال اللجنة اللاهوتية الدولية المشتركة في كاثوليكون دير القديس جاورجيوس (مار جرجس) البطريركي في مصر القديمة بالقاهرة".

يجدر الإشارة إلى أنه سبق أن استضافت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا اجتماع اللجنة اللاهوتية المشتركة الدولية للحوار بين الكنائس الأرثوذكسية وكنيسة روما الكاثوليكية في الفترة من الأول حتى 7 يونيو 2023 بالمقر البطريركي في الإسكندرية بحضور صاحب الغبطة البابا ثيودروس، أما في هذا الاجتماع مع الاتحاد اللوثري العالمي فسوف يتغيب عنه البابا ثيودروس بسبب تواجده في المستشفى بعد إجراءه عملية جراحية في الركبة.