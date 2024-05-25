السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نشاط مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية بالصعيد

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، بمحافظة أسيوط في حفل رسامة وتنصيب القس فليمون يونان راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية الأولى بالعزية، وحفل تنصيب القس جرجس جورج راعيًا للكنيسة الإنجيلية بمنشية ناصر، وحفل رسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة الإنجيلية بنزلة رومان، كما شارك في الاحتفالات الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس ميلاد ثروت، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، ومن السادة أعضاء المجلس الانجيلي العام، الشيخ باسم نجيب، والشيخ أمير  بنيامين، والشيخ ناصر صادق، والقس مجدي منير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعزية، والقس أشرف جميل، رئيس مجلس كنيسة نزلة رومان، بجانب عدد كبير من قسوس وشيوخ وشعب كنائس أسيوط والمنيا.

التسامح واستيعاب البشر

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي شعب كنائس العزية ومنشية ناصر ونزلة رومان خلال كلماته، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم احتفالاتهم، كما هنأ رئيس الطائفة جميع المرتسمين من قسوس وشيوخ وشمامسة جدد وعائلاتهم، مضيفًا: "أساس الخدمة الحقيقية ياأحبائي هي التي تؤمن بالتسامح والقدرة على استيعاب البشر، وصناعة القادة، والإيمان بأهمية الفرصة الثانية في حياة الناس. نصلي اليوم معًا ونحن متكلون عل نعمة الله لنتغير".

وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا بمناسبة ضم أعضاء جدد،  أول أمس الخميس، بحضور القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والأسقف يوسف شحاتة، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس منسى ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، والقس نشأت واطسون، راعي كنيسة مستشفى الأمريكان السابق، والقس ماهر عبده، راعي الكنيسة الرسولية بطنطا، والقس اختيار خليفة، راعي كنيسة المثال المسيحي بطنطا، والقس ماجد مريد، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والأستاذ الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء السابق، والأستاذ الدكتور مصطفى صادق، وكيل كلية التربية ورئيس قسم الطفولة، والدكتورة أمل سافوح، مدير عام بنك الدم الإقليمي بالغربية، والدكتورة أمال أبو باشا، مدير مكتب رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتورة رانيا الكيلاني، أستاذ بكلية الأداب قسم الاجتماع جامعة طنطا، والدكتور مصطفى بهجت، عميد كلية الصيدلة السابق، والدكتورة مروة ذوبان، أستاذ بكلية التجارة جامعة طنطا.

اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
اندريه زكي خلال الجولة
الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندرية زكى الطائفة الانجيلية حافظة أسيوط

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